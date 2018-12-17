В Харькове сообщили о минировании многоэтажек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поступила информация о заложенной взрывчатке в двух домах в Московском районе Харькова

В Харькове в понедельник, 17 декабря, правоохранители получили сообщение о заминировании многоэтажныхдомов по улице Валентиновская. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Отмечается, что полицейские города проверяют информацию, которая поступила около 10:10, о том, что в подвалах двух многоэтажек на улице Валентиновская заложена взрывчатка.

"На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции, кинологическая служба и взрывотехники. Проводится осмотр помещений. Проверка продолжается", - отметили в полиции.

Напомним, на прошлой неделе в Одессе правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании автомобиля.

Добавим, в пятницу утром, 14 декабря, в городе Фастов Киевской области прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Вследствие взрыва травмировался мужчина, который упал с высоты 5 этажа. Также из-под завалов спасатели достали тела двух человек.

В результате взрыва в Фастове повреждены 27 квартир, в которых проживали 63 человека. Жителей разрушенных квартир разместили для временного проживания в двух больницах и лицее.