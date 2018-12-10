В Киеве заминировали Шевченковский и Оболонский райсуды

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Сейчас в помещениях судов проводится эвакуация людей

В Киеве полицейские проверяют информацию о заминировании Шевченковского и Оболонского районных судей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что после сообщения о минировании, по адресам выехали следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, экипажи патрульных и кинологи. События зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского и Оболонского управления полиции.

В настоящее время в помещениях судов проводится эвакуация людей и продолжается проверка объектов и прилегающей территории.

Напомним, 6 декабря, в Киеве полиция задержала мужчину, который сообщил о "минировании" здания Верховной рады Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве "минировали" здание Шевченковского райсуда на улице Дегтяревской.

Также сообщалось, что Подольский районный суд Киева приговорил к трем годам тюрьмы с испытательным сроком в полтора года жителя Киева, который дал полиции ложную информацию о заминировании банка.