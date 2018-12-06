У Києві поліція затримала псевдомінера Верховної ради

Фото: затриманий зловмисник (kyiv.npu.gov.ua)

Чоловік повідомив про "мінування" ВРУ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння

У Києві поліція затримала чоловіка, який повідомив про "мінування" будівлі Верховної ради України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

Як зазначається, зловмисник напідпитку зателефонував у поліцію та повідомив, що у приміщенні парламенту знаходиться вибухівка. Крім того, він повідомив правоохоронцям, що знаходиться на бульварі Кольцова.

Правоохоронці, які приїхали за вказаною зловмисником адресою, виявили у квартирі чоловіка, 1961 року народження, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

У ході огляду будівлі парламенту жодних вибухонебезпечних речовин та предметів виявлено не було. Коли саме сталася подія у поліції не уточнюють.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Києві "мінували" будівлю Шевченківського райсуду на вулиці Дегтярівській.

Також повідомлялося, що Подільський районний суд Києва засудив до трьох років в’язниці з випробувальним терміном у півтора роки жителя Києва, який надав поліції неправдиву інформацію про замінування банку.