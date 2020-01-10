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В Киеве закрыли две центральные станции метро из-за минирования

Новости » Происшествия     10.01.2020 - 16:27
В Киеве закрыли две центральные станции метро из-за минирования
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Закрыты станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик"

В Киеве станцию метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" закрыли на вход и выход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Сообщается, что поступил анонимный звонок о минировании.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Напомним, 30 декабря в Киеве после анонимного звонка о минировании закрыли станцию метро "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости". Правоохранители получили анонимный звонок о минировании станции метро "Крещатик". В ходе проверки опасных предметов обнаружено не было.

Ранее в Киеве из-за сообщения о минировании на вход и выход закрывали станцию метро "Майдан Независимости". В ходе проверки на станции взрывоопасные предметы не были обнаружены.

Кроме того, 19 декабря станцию "Площадь Льва Толстого" и пересадку закрывали на вход и выход после анонимного звонка о минировании. Информация о минировании также не подтвердилась.

Добавим, что Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект об усилении ответственности за ложное минирование. Предлагается установить в качестве обязательного дополнительное наказание в виде конфискации имущества за совершение преступления, предусмотренного статьей 259 УК Украины.

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