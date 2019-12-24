В Киеве заминировали одну из центральных станций метро

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Станция метро "Майдан Незалежности" закрыта на вход и выход

Станция метро "Майдан Незалежности" закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу метрополитена.

В метрополитене отметили, что поступил анонимный звонок о минировании.

"Станция Майдан Независимости + пересадку закрыт на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Информация не подтвердилась.

Кроме того, 19 декабря станцию "Площадь Льва Толстого" и пересадку закрывали на вход и выход после анонимного звонка о минировании. Информация не подтвердилась.

РБК-Украина писало, что за сутки 16 декабря неизвестные дважды сообщили о минировании международного аэропорта "Борисполь", и о движении колонны техники со взрывчаткой по трассе "Киев-Одесса" в сторону столицы.

Кроме того, в 2019 году силовики получили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на объектах "Укрзализныци". "Минировали" обычно вокзалы Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.