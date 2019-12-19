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В Киеве закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого"

Новости » Общество     19.12.2019 - 14:06
В Киеве закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поступил анонимный звонок о минировании

Станцию "Площадь Льва Толстого" и пересадку закрыто на вход и выход после анонимного звонка о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

В Киеве закрыли станцию метро &quot;Площадь Льва Толстого&quot;

Напомним, 13 декабря Железнодорожный вокзал в Киеве был закрыт для пассажиров в связи сообщением о минировании. Информация не подтвердилась.

В понедельник, 16 декабря, в Киеве поступило сообщение о минировании Шевченковского районного суда. В суде проводилась эвакуация роботников и посетителей.

РБК-Украина писало, что за сутки 16 декабря неизвестные дважды сообщили о минировании международного аэропорта "Борисполь", и о движении колонны техники со взрывчаткой по трассе "Киев-Одесса" в сторону столицы.

Кроме того, в 2019 году силовики получили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на объектах "Укрзализныци". "Минировали" обычно вокзалы Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.

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