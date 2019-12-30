В Киеве закрыли одну из центральных станций метро из-за минирования

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители проверяют станцию метро "Крещатик"

В Киеве после анонимного звонка о минировании закрыли станцию метро "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости". Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу "Киевского метрополитена" в Facebook.

Как сообщается, правоохранители получили анонимный звонок о минировании станции метро "Крещатик". Сейчас станция и пересадка на "Майдан Независимости" закрыты на вход и выход.

На территории станции проводится проверка.

Напомним, ранее в Киеве из-за сообщения о минировании на вход и выход закрывали станцию метро "Майдан Независимости". В ходе проверки на станции взрывоопасные предметы не были обнаружены.

Кроме того, 19 декабря станцию "Площадь Льва Толстого" и пересадку закрывали на вход и выход после анонимного звонка о минировании. Информация о минировании также не подтвердилась.

Добавим, что Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект об усилении ответственности за ложное минирование. Предлагается установить в качестве обязательного дополнительное наказание в виде конфискации имущества за совершение преступления, предусмотренного статьей 259 УК Украины.