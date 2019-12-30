ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве закрыли одну из центральных станций метро из-за минирования

Новости » Происшествия     30.12.2019 - 18:43
В Киеве закрыли одну из центральных станций метро из-за минирования
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители проверяют станцию метро "Крещатик"

В Киеве после анонимного звонка о минировании закрыли станцию метро "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости". Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу "Киевского метрополитена" в Facebook.

Как сообщается, правоохранители получили анонимный звонок о минировании станции метро "Крещатик". Сейчас станция и пересадка на "Майдан Независимости" закрыты на вход и выход.

На территории станции проводится проверка.

В Киеве закрыли одну из центральных станций метро из-за минирования

Напомним, ранее в Киеве из-за сообщения о минировании на вход и выход закрывали станцию метро "Майдан Независимости". В ходе проверки на станции взрывоопасные предметы не были обнаружены.

Кроме того, 19 декабря станцию "Площадь Льва Толстого" и пересадку закрывали на вход и выход после анонимного звонка о минировании. Информация о минировании также не подтвердилась.

Добавим, что Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект об усилении ответственности за ложное минирование. Предлагается установить в качестве обязательного дополнительное наказание в виде конфискации имущества за совершение преступления, предусмотренного статьей 259 УК Украины.

Ограничение движения и продление работы метро: график на новогоднюю ночь в Киеве В Киеве горела многоэтажка, есть погибший
Новости Украины Киевметроминирование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь