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Кабмин ужесточил ответственность за ложное минирование

Новости » Политика     18.12.2019 - 12:20
Кабмин ужесточил ответственность за ложное минирование
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабмин предлагает конфисковывать имущество "минеров"

Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря ужесточил ответственность за ложное минирование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, правительство ужесточило ответственность за заранее ложное сообщение о заминировании зданий, больниц и других общественно важных объектов.

"Чаще всего такие сообщения касаются заведений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства", - сообщил Гончарук.

Кабмин ужесточил ответственность за ложное минирование

В то же время премьер не уточнил, каким образом была ужесточена ответственность. Однако в распоряжении РБК-Украина есть одобренный на заседании законопроект, которым в виде наказания, кроме лишения свободы, вводится конфискация имущества. В то же время "минирование" объектов критической инфраструктуры будет наказываться лишением свободы до 8 лет с конфискацией имущества.

Фото: проект закона

Напомним, в начале декабря в Николаеве неизвестные сообщили о минировании всех школ города. В связи с этим в учебных заведениях была проведена массовая эвакуация, проверка на наличие взрывчатки не подтвердила угрозу взрывов.

Кроме того, на этой неделе в Киеве эвакуировали Шевченковский районный суд из-за сообщения о минировании. До этого в Киеве закрыли для пассажиров Центральный железнодорожный вокзал после аналогичного звонка о минировании.

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