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У Києві закрили дві центральні станції метро через мінування

Новини » Надзвичайні події     10.01.2020 - 16:27
У Києві закрили дві центральні станції метро через мінування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Закрито станції метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик"

У Києві станцію метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" закрили на вхід і вихід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.

Повідомляється, що надійшов анонімний дзвінок про замінування.

Інформація про відкриття станції буде опублікована відразу після завершення перевірки.

Нагадаємо, 30 грудня в Києві після анонімного дзвінка про мінування закрили станцію метро "Хрещатик" і пересадку на "Майдан Незалежності". Правоохоронці отримали анонімний дзвінок про замінування станції метро "Хрещатик". В ході перевірки небезпечних предметів виявлено не було.

Раніше в Києві через повідомлення про мінування на вхід і вихід закривали станцію метро "Майдан Незалежності". В ході перевірки на станції вибухонебезпечні предмети не були виявлені.

Крім того, 19 грудня станцію "Площа Льва Толстого" і пересадку закривали на вхід і вихід після анонімного дзвінка про мінування. Інформація про мінування також не підтвердилася.

Додамо, що Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект про посилення відповідальності за неправдиве мінування. Пропонується встановити в якості обов'язкового додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за вчинення злочину, передбаченого статтею 259 КК України.

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