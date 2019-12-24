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Метро Киева возобновило работу

Новости » Общество     24.12.2019 - 13:20
Метро Киева возобновило работу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Станцию "Майдан Незалежности" и пересадку открыли для пассажиров

Метро Киева возобновило работу после информации о "заминировании". Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Отмечается, что станция "Майдан Незалежности" открыта для пассажиров.

"Станция "Майдан Незалежности" + пересадка открыты для пассажиров. Взрывоопасные предметы не обнаружены. Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Метро Киева возобновило работу

Напомним, 19 декабря станцию "Площадь Льва Толстого" и пересадку закрывали на вход и выход после анонимного звонка о минировании. Информация не подтвердилась.

Также за сутки 16 декабря неизвестные дважды сообщили о минировании международного аэропорта "Борисполь", и о движении колонны техники со взрывчаткой по трассе "Киев-Одесса" в сторону столицы.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект об усилении ответственности за ложное минирование.

Документом предлагается установить в качестве обязательного дополнительного наказания в виде конфискации имущества за совершение преступления, предусмотренного статьей 259 УК Украины, которая отвечает общим требованиям по применению этого вида наказания, установленным статьей 59 УК Украины.

В Киеве заминировали одну из центральных станций метро Центральный ж/д вокзал Киева возобновил работу
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