У Києві зафіксували більше 2000 випадків коронавірусу

За минулу добу заразились більше 50 людей
У Києві зафіксували 2012 випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 52 людини. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.
Крім того, за минулу добу померли ще дві людини.
"Кількість мешканців міста, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 52 людини", - заявив він.
Захворіли:
Нагадаємо, в Україні вперше одужали від коронавірусу більше людей, ніж заразилися. За минулу добу одужали 427 чоловік, а заразилися 422.
Також у Збройних силах України за минулу добу, 13 травня, підтвердили вісім нових випадків коронавірусу.
Нагадаємо, станом на 14 травня коронавірус в світі діагностували у 4 429 744 осіб, з них - 298 174 особи померли. У США зафіксовано найбільшу кількість смертей від COVID-19 - 85 197, а також випадків зараження. Ще 310 259 осіб там одужали.
Автор: Анастасия Рокитна