ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В мире диагностировали коронавирус у 4,4 млн человек

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 08:32
В мире диагностировали коронавирус у 4,4 млн человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирусную болезнь зафиксировали в 212 странах и территориях

По состоянию на 14 мая коронавирус диагностировали у 4 429 744 человек, из них - 298 174 человека скончались. Об этом сообщает Worldometer.

Коронавирусную болезнь зафиксировали в 212 странах и территориях.

Больше всего зараженных в таких странах:

  • США (1 430 348 человек)
  • Испания (271 095)
  • РФ (242 271)
  • Великобритания (229 705)
  • Италия (222 104)
  • Бразилия (190 137)
  • Франция (178 060)
  • Германия (174,098)
  • Турция (143 114)
  • Иран (112 725)
  • Китай (82 929).

В США также зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 - 85 197. Еще 310 259 человек там выздоровели.

Напомним, Соединенные Штаты Америки провели более 10 миллионов тестов на коронавирус COVID-19.

Кроме того, правительство Франции допускает вероятность возвращения к режиму жестких карантинных мер в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Отметим, в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса угрожает недавним достижением в области здравоохранения и прогресса в достижении глобальных целей, намеченных в стратегии на 2020 год.

Теги Новости Украины Коронавирусмир
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь