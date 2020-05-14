В мире диагностировали коронавирус у 4,4 млн человек

Коронавирусную болезнь зафиксировали в 212 странах и территориях
По состоянию на 14 мая коронавирус диагностировали у 4 429 744 человек, из них - 298 174 человека скончались. Об этом сообщает Worldometer.
Коронавирусную болезнь зафиксировали в 212 странах и территориях.
Больше всего зараженных в таких странах:
В США также зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 - 85 197. Еще 310 259 человек там выздоровели.
Напомним, Соединенные Штаты Америки провели более 10 миллионов тестов на коронавирус COVID-19.
Кроме того, правительство Франции допускает вероятность возвращения к режиму жестких карантинных мер в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Отметим, в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса угрожает недавним достижением в области здравоохранения и прогресса в достижении глобальных целей, намеченных в стратегии на 2020 год.