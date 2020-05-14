Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 14 мая

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине растет количество зараженных коронавирусом

Украина продолжает борьбу с распространением коронавируса. Вместе с ростом количества зараженных за сутки до рекордного увеличилось и число выздоровевших. На данный момент инфицированы COVID-19 в стране 16425 граждан, скончались от осложнений 439 украинцев, выздоровели 3716.

Наибольшее количество новых заболевших за сутки выявлено в Черновицкой, Харьковской, Винницкой областях и Киеве. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 14 мая

Черновицкая область – 2444 инфицированных. Власти региона сообщили о 6 летальных случаях от коронавируса за сутки, кроме того выявлены 48 новых больных, один из которых является одномесячным младенцем. Среди госпитализированных 228 больных COVID-19 в тяжелом состоянии находятся 57 человек, в реанимации - 43, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких – 6. Выздоровели за все время 429 пациентов. "Черновицкая область остается лидером в Украине не только по количеству выявленных новых случаев COVID-19, но и по числу летальных случаев", - заявил глава облгосадминистрации Сергей Осачук. Впервые коронавирус в Украине был обнаружен в Черновицкой области 3 марта.

Киев – 1960 инфицированных. За сутки в столице скончались от осложнений болезни два человека, заразились коронавирусом 30 человек, выздоровели 31. По словам мэра Виталия Кличко, за последние 24 часа коронавирусной инфекцией заразились три девочки в возрасте 8, 9 и 14 лет и один мальчик, которому 14 лет. Не смотря на уменьшение числа новых случаев, Киев остается в списке самых зараженных городов Украины. Впервые коронавирус зафиксирован в Киеве 16 марта.

Ивано-Франковская область – 1144 инфицированных. Вспышка коронавируса произошла в селе Княжолуки, в котором обнаружили сразу 8 зараженных. "По состоянию на 11 часов из села в Долинскую КНП госпитализировали 20 человек. Всего с помощью лабораторного ПЦР-исследования наличие вируса подтвердили у восьми человек, а у четырех тест показал отрицательный результат. В интенсивном боксовом отделении находятся 6 человек. Их состояние средней тяжести. Один человек находится в реанимационном отделении, но ПЦР-результат на коронавирус у него отрицательный", - описала ситуацию первый заместитель главы ОГА Мария Савка. Всего за сутки в области выявлены 11 новых заражений. О двух летальных случаях от коронавируса сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, в больнице умерли 19-летняя девушка, у которой не было никаких сопутствующих болезней, и 44-летний мужчина с сахарным диабетом. Первые инфицированные зарегистрированы в регионе 19 марта.

Тернопольская область – 1028 инфицированных. За сутки в регионе обнаружены 7 новых больных коронавирусом. За все время пандемии в регионе выздоровели 364 жителя, скончались от осложнений инфекции 20. Первые случаи заражения подтверждены на Тернопольщине 19 марта.

Киевская область – 1049 инфицированных. Количество инфицированных увеличилось за сутки на 26 больных. Среди всех зараженных 170 медработников и 93 детей. За все время пандемии в регионе зафиксированы 24 летальных случая инфекции и 179 выздоровлений. Первая информация о коронавирусе в регионе появилась 17 марта.

Ровенская область – 1045 инфицированных. По данным властей региона, скончалась от коронавируса 55-летняя жительница села Березовое Рокитновского района. За все время пандемии в области умерли от инфекции 24 жителя. За последние сутки заразились 17 пациентов, выздоровели 47. Общее число вылечившихся составило 220 человек. Среди инфицированных 219 медработников и 78 детей. Первые зараженные обнаружены в Сарненской районной больнице 27 марта.

Львовская область – 870 инфицированных. В регионе зафиксирован еще один летальный случай болезни. На данный момент в области скончались от осложнений коронавируса 23 больных. За последние 24 часа количество инфицированных увеличилось на 45 человек, 30 из них жители Львова. Госпитализированы 161 инфицированный, в реанимации находятся 10 пациентов, подключены к аппаратам ИВЛ 3. Первые зараженные COVID-19 обнаружены на Львовщине 20 марта.

Днепропетровская область – 773 инфицированных. За сутки в регионе заболели коронавирусом 25 жителей, из них выявлено 17 в Днепре, 4 – в Петропавловском районе, 2 – в Новомосковске, по одному - в Покрове и Павлограде. Первые инфицированные в Днепре обнаружены 9 марта.

Закарпатская область – 764 инфицированных. Минздрав сообщает о 16 новых случаях инфицирования в регионе за сутки. Среди всех зараженных 177 медицинских работников и 41 ребенок. Первые больные с диагнозом COVID-19 зарегистрированы на Закарпатье 26 марта.

Одесская область – 680 инфицированных. За сутки в регионе заразились 27 жителей. Всего в регионе зафиксированы 7 летальных случаев и 40 выздоровлений. Первая информация о коронавирусе в Одессе появилась 24 марта.

Харьковская область – 672 инфицированных. За сутки в регионе обнаружены 49 инфицированных коронависом. На данный момент в области зафиксировано 20 летальных случаев болезни и 81 выздоровление. Впервые диагноз COVID-19 поставлен в Харькове 28 марта.

Винницкая область – 628 инфицированных. За сутки заразились коронавирусом 48 жителей региона. На данный момент госпитализированы 69 пациентов с диагнозом COVID-19. По данным властей, больницы региона заполнены на 18%. Первые инфицированные зарегистрированы в Виннице 25 марта.

Житомирская область – 530 инфицированных. Глава облгосадминистрации Виталий Бунечко сообщил о 5 новых зараженных за сутки в регионе. За все время пандемии выздоровели 67 больных. Наибольшее число инфицированных в Житомире - 183 человека, в Коростене - 99 и в Бердичеве - 92. Первые заразившиеся коронавирусом в области выявлены 12 марта.

Волынская область – 510 инфицированных. Власти региона сообщили о двух вспышках инфекции в регионе. 22 заражения выявлены в одном из сел Маневицкого района. 19 инфицированных обнаружены в Ковеле. Как выяснилось, в Ковеле заразились священник и 18 прихожан церкви Архистратига Михаила. Одна из заболевших женщин умерла. В регионе проводится эпидемиологическое расследование. Первые подтвержденные случаи COVID-19 на Волыни обнаружены 25 марта.

Кировоградская область – 428 инфицированных. В регионе подтверждены 3 новых заражения коронавирусом за сутки. По данным властей, вирус обнаружен у 62-летней женщины из с. Новое, у 43-летней медработницы Центральной городской больницы и у 53-летнего мужчины из Кропивницкого. Всего с начала пандемии 30 жителей области побороли COVID-19, из них 17 медицинских работников и пятилетняя девочка. Первые больные в Кропивницком были выявлены 29 марта.

Черкасская область – 346 инфицированных. За сутки в регионе подтверждены 3 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Всего в области зафиксировано 15 летальных случаев инфекции и 208 вылечившихся. Впервые COVID-19 обнаружен на Черкащине 22 марта.

Запорожская область – 331 инфицированный. За сутки ситуация с заболеваемостью в регионе не изменилась. В больницах находятся 47 пациентов с диагнозом COVID-19. За все время пандемии скончались от инфекции 8 жителей региона, 135 выздоровели. Первые больные коронавирусом выявлены в области 25 марта.

Полтавская область – 257 инфицированных. 9 новых заражений выявлены в Кременчуге за последние сутки. Всего в регионе болеют COVID-19 113 жителей, 136 уже выздоровели. Первые инфицированные на Полтавщине зарегистрированы 27 марта.

Николаевская область – 225 инфицированных. Власти региона сообщили о 3 новых зараженных за сутки. По данным облгосадминистрации, в области подтверждены 228 случаев COVID-19, из них 45 – медицинские работники. За последние 24 часа выздоровели 14 больных, всего в регионе зафиксировано 65 выздоровлений и 5 смертей от инфекции. Первые больные коронавирусом обнаружены в селе Вороновка Вознесенского района 11 апреля.

Хмельницкая область – 196 инфицированных. Власти сообщают о 210 подтвержденных случаях коронавируса в регионе. Новые заражения выявлены на Хмельницкой атомной электростанции. На данный момент 50 заболевших госпитализированы. В области зарегистрированы 8 летальных случаев инфекции. За все время вылечились 56 жителей. Впервые инфицированные обнаружены в Хмельницке 27 марта.

Херсонская область – 165 инфицированных. Власти региона сообщили о 4 заразившихся за сутки, один из которых медицинский работник. Новые инфицированные обнаружены в Херсоне, в Олешковском и Каховском районах. Количество выздоровевших за последние 24 часа составило 16 больных. За все время пандемии вылечились от коронавируса в регионе 96 человек. Первые зараженные обнаружены в Херсоне 25 марта.

Сумская область – 157 инфицированных. За сутки ситуация с заболеваемостью коронавирусом не изменилась. Впервые больные COVID-19 выявлены в Сумах 25 марта.

Донецкая область – 102 инфицированных. В регионе за последние 24 часа заразились двое жителей: 54-летняя женщина в Константиновском районе и 54-летний мужчина из Славянска. За все время пандемии в области зафиксированы 3 летальных случая и 26 выздоровевших. Первая информация о коронавирусе в области появилась 18 марта.

Черниговская область – 79 инфицированных. Минздрав не зафиксировал новых случаев заражения коронавирусом в регионе. Первые больные с диагнозом COVID-19 появились в регионе 26 марта.

Луганская область – 42 инфицированных. Новых случаев заболевания в области за сутки не выявлено. Первые данные о заразившихся в регионе опубликованы 25 марта, с тех пор вылечились от коронавируса 15 жителей.