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В Киеве задержали полицейского: забрал сумку у потерпевшего и поделился с коллегами

Автор: РБК-Украина

В Киеве сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали полицейского. Он забрал сумку у местного жителя, который упал со скутера, и поделился ее содержимым с коллегами.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Отмечается, что задержанный является сотрудником полиции охраны Украины. Во время патрулирования наряд увидел мужчину, который не справился со скутером и упал. Правоохранители подошли к нему и в какой-то момент один из них забрал его сумку.

Информация об ограблении полицейскими киевлянина поступила в городское управление внутренней безопасности Нацполиции. Оперативники установили причастных к преступлению и задержали их.

Старший наряда полиции охраны признался, что взял сумку у мужчины, а затем поделился с коллегами частью ее содержимого. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется внутреннее расследование. Правоохранителей отстранили от исполнения служебных обязанностей. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, вчера во Львове на взятке задержали старшего участкового офицера одного из районных отделов Главного управления Нацполиции во Львовской области. Он требовал 3 тысячи долларов у местного жителя за изменение меры пресечения.

Днем ранее, в Киеве задержали заместителя начальника одного из районных управлений полиции в г. Киеве по обвинению в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По данным следствия, он систематически требовал и получал от руководителей заведений питания взятки за непривлечение к ответственности и непрекращения их работы.

РБК-Украина писало, что в Киеве 25 апреля обнаружили развлекательные заведения "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор", которые, несмотря на локдаун, принимали посетителей. Всего в течение дня полицейские проверили 793 объекта и выявили 34 факта нарушения карантинных требований.

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