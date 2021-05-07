В Киеве задержали полицейского: забрал сумку у потерпевшего и поделился с коллегами

Отмечается, что задержанный является сотрудником полиции охраны Украины. Во время патрулирования наряд увидел мужчину, который не справился со скутером и упал. Правоохранители подошли к нему и в какой-то момент один из них забрал его сумку.

Информация об ограблении полицейскими киевлянина поступила в городское управление внутренней безопасности Нацполиции. Оперативники установили причастных к преступлению и задержали их.

Старший наряда полиции охраны признался, что взял сумку у мужчины, а затем поделился с коллегами частью ее содержимого. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется внутреннее расследование. Правоохранителей отстранили от исполнения служебных обязанностей. Им грозит до 8 лет лишения свободы.