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У Києві затримали поліцейського: забрав сумку у потерпілого і поділився з колегами

Автор: РБК-Україна

В Києві співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали поліцейський. Він забрав сумку у місцевого жителя, який впав зі скутера, і поділився її вмістом з колегами.

Про це повідомила прес-служба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Зазначається, що затриманий є співробітником поліції охорони України. Під час патрулювання наряд побачив чоловіка, який не впорався зі скутером і впав. Правоохоронці підійшли до нього і в якийсь момент один з них забрав його сумку.

Інформація про пограбування поліцейськими киянина надійшла до міського управління внутрішньої безпеки Нацполіціі. Оперативники встановили причетних до злочину і затримали їх.

Старший наряду поліції охорони зізнався, що взяв сумку у чоловіка, а потім поділився з колегами частиною її вмісту. За даним фактом порушено кримінальну справу. Ведеться внутрішнє розслідування. Правоохоронців відсторонили від виконання службових обов'язків. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вчора у Львові на хабарі затримали старшого дільничного офіцера одного з районних відділів Головного управління Нацполіціі у Львівській області. Він вимагав 3 тисячі доларів у місцевого жителя за зміну запобіжного заходу.

Днем раніше, в Києві затримали заступника начальника одного з районних управлінь поліції в м.Києві за звинуваченням в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). За даними слідства, він систематично вимагав та отримував від керівників закладів харчування хабаря за непритягнення до відповідальності та неприпинення їх роботи.

РБК-Україна писало, що в Києві 25 квітня виявили розважальні заклади "Авалон", "Росток", "Рідкісний птах", ресторан "Голосіївський двір", які, незважаючи на локдаун, приймали відвідувачів.Всього протягом дня поліцейські перевірили 793 об'єкта і виявили 34 факти порушення карантинних вимог.

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