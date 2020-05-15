В Киеве выявили новую вспышку коронавируса: в КГГА проведут экстренный брифинг

В Киеве выявили новую вспышку коронавируса COVID-19. В связи с этим мэр столицы Виталий Кличко проведет экстренный брифинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня, 15 мая, в 15:30 состоится срочный онлайн пресс-брифинг Киевского городского председателя Виталия Кличко о новом очаге заболевания коронавирус в столице", - говорится в сообщении.

Отметим, в начале недели Кличко сообщал, что в Киеве могут снова усилить карантин, если в течение недели ситуация с коронавирусом ухудшится.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошлые сутки в Киеве выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Среди больных - девять медиков. Также за 14 мая подтвердили один летальный случай COVID-19. Всего в столице было 2068 больных, 43 пациента умерли.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 15 мая в Украине подтверждено 17 330 случаев заражения COVID-19. При этом за прошлые сутки заразились 483 человек. Это уже третий день подряд, когда в стране фиксируют рост количества новых заболеваний. Умерли за сутки еще 20 пациентов. Всего жертвами COVID-19 стали 476 человек.