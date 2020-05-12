Если за неделю ситуация с COVID-19 ухудшится, карантин в Киеве снова усилят, - КГГА

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

С сегодняшнего дня в столице начался первый этап ослабление карантина

В Киеве могут снова усилить карантин, если в течение недели ситуация с коронавирусом ухудшится. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в последние дни в столице наблюдается "массовое гуляние" граждан.

"К сожалению, многие киевляне сами себе сняли ограничения. Продолжают ходить в парки, компаниями на пикники. Очевидно, сейчас мы имеем эти радости жизни после Пасхи и майских праздников. На днях было три выходных и в столице было просто массовое гуляние. Я хочу подчеркнуть, послабления мы вводим постепенно, чтобы понять, где основные риски. Если за неделю ситуация резко ухудшится, другого выхода, как вернуться к ограничениям у нас не будет", - заявил Кличко.

Также мэр отметил, что в случае инфекционного взрыва в столице может не хватить больным мест в больницах.

"В больницах первой и второй волны предусмотрено почти койкомест 1700. Но если у нас будет инфекционный взрыв, этого может оказаться недостаточно", - заявил Кличко.

Напомним, за прошлые сутки в Киеве выявили 59 новых случаев коронавируса, что на 7 меньше, чем днем ранее. Всего в столице 1930 подтвержденных случаев COVID-19, 38 человек умерли.

Ранее РБК-Украина писало, что с сегодняшнего дня в Киеве начался первый этап ослабления карантинных ограничений. В частности, работу возобновили непродовольственные магазины, парикмахерские и салоны красоты, открыты парки, а также летние террасы кафе и ресторанов.