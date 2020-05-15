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Коронавирусом в Киеве заболели еще более 50 горожан, один человек умер

Новости » Коронавирус     15.05.2020 - 12:12
Коронавирусом в Киеве заболели еще более 50 горожан, один человек умер
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Среди зараженных - девять медиков

Коронавирусом в столице заразились еще 56 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, среди этих людей - девять медицинских работников.

"За прошедшие сутки количество жителей города, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 56 человек. Среди них 9 медиков. За сутки в Киеве от коронавируса один человек умер", - сообщил мэр.

Напомним, в Украине сделали почти 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус за прошедшие сутки, это больше всего с начала эпидемии, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он также назвал области, где больше всего новых случаев COVID-19. По словам главы Минздрава, Черновицкая и Волынская области, а также Киев стали лидерами по количеству новых заражений коронавирусом COVID-19.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 15 мая в Украине подтверждено 17 330 случаев заражения COVID-19. При этом за прошлые сутки заразились 483 человек. Это уже третий день подряд, когда в стране фиксируют рост количества новых заболеваний. Умерли за сутки еще 20 пациентов. Всего жертвами COVID-19 стали 476 человек.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины КиевКоронавирус
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