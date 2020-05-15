У Києві виявили новий спалах коронавірусу: в КМДА проведуть екстрений брифінг

У Києві виявили новий спалах коронавірусу COVID-19. У зв'язку з цим мер столиці Віталій Кличко проведе екстрений брифінг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні, 15 травня, о 15:30 відбудеться терміновий онлайн прес-брифінг Київського міського голови Віталія Кличка про нове вогнище захворювання на коронавірус у столиці", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на початку тижня Кличко повідомляв, що в Києві можуть знову посилити карантин, якщо протягом тижня ситуація з коронавірусом погіршиться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу у Києві виявили 56 нових випадків зараження коронавірусом. Серед хворих - дев'ять медиків. Також за 14 травня підтвердили один летальний випадок COVID-19. Всього в столиці було 2068 хворих, 43 пацієнти померли.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на ранок 15 травня в Україні підтверджено 17 330 випадків зараження COVID-19. При цьому за минулу добу заразилися 483 осіб. Це вже третій день поспіль, коли в країні фіксують зростання кількості нових захворювань. Померли за добу ще 20 пацієнтів. Всього жертвами COVID-19 стали 476 осіб.