В Киеве выпал небольшой снег

В четверг, 31 октября, в Киеве выпал первый снег. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, мелкий снег шел утром в разных районах столицы. Сейчас небольшой снег идет на Подоле.

Отметим, синоптики Украинского Гидрометцентра сообщали о возможном снеге сегодня в Киеве и Киевской области.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что завтра ночью ожидается похолодание до -8 градусов.

По ее данным, в Киев идет существенное похолодание, в среду, четверг и пятницу в столице ночью похолодает до -1-5 градусов, днем до +4+7 градусов.

Синоптики давали прогноз погоды на сегодня. В западных областях холодно, днем +4+6, а ночью ожидаются заморозки до -4. В Черниговской и Сумской области днем температура воздуха составит +2+5, а ночью ожидается от +4 до -4. В центре страны также холодно. Днем температура воздуха составит +3+5, а ночью будут заморозки до -4. На востоке Украины также низкая температура воздуха. Днем ожидается +3+5, а ночью до -5.

Кроме того, вчера в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до отметки -8 градусов.