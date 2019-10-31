У Києві випав невеликий сніг

У четвер, 31 жовтня, у Києві випав перший сніг. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, дрібний сніг йшов зранку у різних районах столиці. Зараз невеликий сніг йде на Подолі.

Зазначимо, синоптики Українського Гідрометцентру повідомляли про можливий сніг сьогодні у Києві та Київській області.

Крім того, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що завтра вночі очікується похолодання до -8 градусів.

За її даними, в Київ йде суттєве похолодання, у середу, четвер та п'ятницю у столиці вночі похолодає до -1-5 градусів, вдень до +4+7 градусів.

Синоптики давали прогноз погоди на сьогодні. У західних областях холодно, вдень +4+6, а вночі очікуються заморозки до -4. У Чернігівській та Сумській області вдень температура повітря складе +2+5, а вночі очікується від +4 до -4. У центрі країни також холодно. Вдень температура повітря складе +3+5, а вночі будуть заморозки до -4. На сході України також низька температура повітря. Вдень очікується +3+5, а вночі до -5.

Крім того, вчора у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до позначки -8 градусів.