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Сегодня в Киеве возможен снег

Новости » Общество     31.10.2019 - 09:45
Сегодня в Киеве возможен снег
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха в Киеве и области +1+4

Погода в Киеве и Киевской области, в четверг, 31 октября, ухудшиться, местами возможен небольшой снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Как сообщили синоптики, температура воздуха ожидается в пределах +1+4 градуса. Ветер слабый. Атмосферное давление 755 мм. По состоянию на 7:40 утра температура воздуха составляла -1 градус мороза. Относительная влажность воздуха будет равняться 66%.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 31 октября в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В западных областях днем +4+6, ночью ожидаются заморозки до -4. В центре страны днем прогнозируют +3+5, ночью до -4. На востоке Украины также низкая температура воздуха. Днем ожидается +3+5, а ночью до -5.

Также по прогнозу синоптика Натальи Диденко, антициклон и арктический воздух принесет в Украину 31 октября холодную и сухую погоду. Ночью ожидается понижение температуры воздуха до-2-7 градусов.

Кроме того, вчера в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до отметки -8 градусов.

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