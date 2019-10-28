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Синоптик предупредила о сильных заморозках в Киеве

Новости » Общество    28.10.2019 - 11:52
Синоптик предупредила о сильных заморозках в Киеве
Иллюстративное фото (pixabay com.jpg)

В Киев идет существенное похолодание

Погода в Киеве с четверга ухудшится, ожидаются заморозки от -1 до -5. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Как она отмечает, в Киев идет существенное похолодание, в среду, четверг и пятницу в столице ночью похолодает до -1-5 градусов, днем до +4+7 градусов - очень холодно.

"Одевайтесь теплее, проверьте, закручены ли с прошлого года батареи, чтобы слишком близко не знакомиться с соседями, защитите или спасите хризантемы, пришейте наконец пуговицу на теплое пальто - словом, готовимся к ежегодной переправе на зимние праздники", - добавила она.

Напомним, в Украинском Гидрометцентре сообщали, что в период с 28 по 29 октября 2019 года на территории Украины ожидается улучшение синоптической ситуации. Сегодня на территории Украины удерживается антициклонный характер погоды, что предопределяет отсутствие осадков, слабый ветер.

В понедельник, 28 октября, в Украине ожидается умеренная температура и дожди. На западе страны, кроме Закарпатской и Черновицкой области, ожидаются дожди, темпаратуры будет колебаться в районе +9+14 градусов тепла. В Закарпатской области воздух прогреется до +17. В других регионах Украины ожидается облачная погода с прояснениями.

В Украину идет похолодание Завтра в некоторых областях ожидается дождь
Новости Украины КиевПогодапохолоданиезаморозки
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