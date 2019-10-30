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В Карпатах похолодало до -8

Новости » Общество    30.10.2019 - 09:41
В Карпатах похолодало до -8
Иллюстративное фото (facebook.com)

На горе Поп Иван Черногорский сильный туман

Погода в Украине в среду, 30 октября, в Карпатах ухудшилась, температура воздуха опустилась до -8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 7:35 утра на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали температуру -8 градусов, ветер северный 3-4 м/с. Также сообщается о повышенной облачности и тумане.

Напомним, 30 октября в Украине ухудшиться погода во всех областях. Синоптики прогнозируют прохладную погоду, но без осадков. Днем в западных регионах ожидается около +2+6, ночью 0+2. В северных областях днем +2+5, ночью 0+2. В центральных областях днем +4+6, ночью 0+2. В Киеве температура воздуха днем будет +4+6, а ночью 0+2.

Кроме того, в Киев идет существенное похолодание, в среду, четверг и пятницу в столице ночью похолодает до -1-5 градусов, днем до +4+7 градусов.

Также РБК-Украина сообщало, что по прогнозу синоптика Натальи Диденко, с 4 ноября в Украине улучшится погода. С начала следующей недели в Украину снова придет потепление.

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