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Завтра из-за антициклона в Украине похолодает до -8

Новости » Общество     31.10.2019 - 10:55
Завтра из-за антициклона в Украине похолодает до -8
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Днем ожидается похолодание до +3

Погода в Украине в пятницу, 1 ноября, продолжит ухудшаться, ночью ожидается похолодание до -8 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

По данным синоптика, завтра в Украине удержится антициклон Ольденбургия, поэтому будет преобладать сухая и холодная погода. Днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +8, ночью возможно похолодание до -2...-8 градусов.

В Киеве завтра также будет холодно, но без осадков. Столбики термометров днем в столице будут держаться не выше +6 градусов.

Завтра из-за антициклона в Украине похолодает до -8

Карта погоди

Напомним, ранее в Украинском Гидрометцентре предупредили, что сегодня, 31 октября, в Киеве ожидается небольшой снег. Синоптики прогнозируются, что темперура воздуха в четверг будет колебаться от +1 до +4, ожидается слабый ветер.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в Украине ожидается ухудшение погодной ситуации. Температура воздуха по областям снизится до +3...+6 градусов, ночью ожидается значительное похолодание до -4...-5.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко сообщала, что антициклон Ольденбургия и арктический воздух принесут в Украину похолодание. По ее прогнозу, ночью в Украине ожидается снижение температуры воздуха до -2...-7 градусов.

В Украине ожидается существенное похолодание На севере и западе Украины температура опустится ниже 0
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