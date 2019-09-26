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В Киеве на выходных ожидается потепление

Новости » Общество    26.09.2019 - 12:47
В Киеве на выходных ожидается потепление
Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

Также ожидается дождь

Погода в Киеве на выходных, 28-29 сентября, будет теплая, возможен дождь. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, потепление в столице начнется с пятницы, ожидается около +15 градусов тепла.

"В субботу и воскресенье станет еще теплее, до +18 +20 градусов. В субботу в столице - сухо и тепло, а в воскресенье - мокро и также тепло", - отмечет синоптик.

Кроме того, Диденко сообщила, что в пятницу на западе и юге Украины пройдут дожди, есть вероятность осадков также на севере страны. В остальных регионах будет сухо. В целом по Украине ожидается от +15 до +20 градусов тепла.

В Киеве на выходных ожидается потепление

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в четверг западную часть Украины накроют дожди. Вместе с тем, ухудшится погода на юге, а именно в Херсонской и Николаевской областях. В Черниговской и Сумской областях также дожди и температура воздуха днем будет от +13 до +15 тепла.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской области 26-27 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Отметим, в конце сентября - начале октября в Украине значительно потеплеет, но "бабье лето" ожидается не на всей территории Украины, а только на востоке и юге Украины. Таким термином обычно называют относительно длительный период теплой и сухой погоды.

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