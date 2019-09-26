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Синоптики предупреждают о пожарной опасности

Новости » Общество    26.09.2019 - 09:22
Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Иллюстративное фото (УНИАН)

По Киевской области 26-27 сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность

В Украине удерживается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным синоптиков, с 26 по 27 сентября в Украине, кроме большинства районов Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Отметим, что по Киевской области 26-27 сентября, кроме района Тетерева, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине. Сегодня ночью в восточных, а также Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки будут колебаться от 0 до -3. по прогнозу синоптиков Украинского Гидрометцентра, сегодня западную часть Украины накроют дожди. Вместе с тем, ухудшится погода на юге, а именно в Херсонской и Николаевской областях. В Черниговской и Сумской областях также дожди и температура воздуха днем +13+15.

Зато на востоке, Харьковской, Луганской и Донецкой областях, сегодня переменная облачность, дождей не будет.

РБК-Украина писало, что по данным синоптика Наталки Диденко, с сегодняшнего дня в Украину возвращается тепло. Она отмечает, что, пока что, заморозки отступают.

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