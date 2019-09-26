В Украину идет потепление с дождями

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Теплая погода ожидается с 27 сентября

Погода в Украине в пятницу, 27 сентября, будет теплая, в некоторых регионах ожидаются дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра в течение дня температура воздуха составит от +15 до +20 градусов тепла. На севере будет прохладнее - от +12 до +17 градусов тепла.

Также синоптик сообщила, что завтра на западе и юге Украины пройдут дожди, есть вероятность осадков также на севере страны. В остальных регионах будет сухо.

В Киеве завтра ожидается теплая погода, около +15 градусов. В субботу и воскресенье станет еще теплее - от +18 до +20 градусов тепла. Дожди в в пятницу и субботу маловероятны, а в воскресенье ожидаются осадки, но погода будет теплая.

Фото: температура в Европе (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, по прогнозу синоптиков Украинского Гидрометцентра, сегодня западную часть Украины накроют дожди. Вместе с тем, ухудшится погода на юге, а именно в Херсонской и Николаевской областях. В Черниговской и Сумской областях также дожди и температура воздуха днем +13+15.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце сентября - начале октября в Украине значительно потеплеет, но "бабье лето" ожидается не на всей территории Украины, а только на востоке и юге Украины