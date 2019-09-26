У Києві на вихідних очікується потепління

Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Також очікується дощ

Погода в Києві на вихідних, 28-29 вересня, буде тепла, можливий дощ. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, потепління в столиці почнеться з п'ятниці, очікується близько +15 градусів тепла.

"У суботу та неділю стане ще тепліше, до +18 +20 градусів. У суботу В столиці - сухо і тепло, а в неділю - мокро й тепло", - зазначає синоптик.

Крім того, Діденко повідомила, що в п'ятницю на заході та півдні України пройдуть дощі, є ймовірність опадів на півночі країни. В інших регіонах буде сухо. В цілому по Україні очікується від +15 до +20 градусів тепла.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, в четвер західну частину України накриють дощі. Разом з тим, погіршиться погода на півдні, а саме в Херсонській і Миколаївській областях. У Чернігівській і Сумській областях також дощі і температура повітря вдень буде від +13 до +15 тепла.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Київській області 26-27 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Відзначимо, в кінці вересня - початку жовтня в Україні значно потеплішає, але "бабине літо" очікується не на всій території України, а тільки на сході та півдні України. Таким терміном зазвичай називають відносно тривалий період теплої та сухої погоди.