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Сегодня запад Украины накроют дожди

Новости » Общество    26.09.2019 - 08:00
Сегодня запад Украины накроют дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных, северных, центральных и частично южных областях сегодня дожди

Погода в Украине 26 сентября ухудшится, дожди ожидаются в западной части, а температура воздуха немного поднимется. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Погода во всех областях

Синоптики сообщают, что сегодня дожди в западных, северных, центральных и частично южных областях. Там температура воздуха днем достигнет +15+18, ночью ожидается +7+10.

Сегодня запад Украины накроют дожди

Переменная облачность и без осадков сегодня на востоке Украины. Там температура воздуха днем достигнет +13+16, ночью ожидается +4+6. Кроме того, в Запорожской и Херсонской областях также дождей не будет, там температура воздуха днем достигнет +17+20, ночью ожидается +4+8.

Погода в Киеве

По данным синоптиков, в столице сегодня дожди. Температура воздуха днем достигнет +13+15, ночью ожидается +8+10.

Сегодня запад Украины накроют дожди

Напомним, погода в Украине 26 сентября ухудшится, в восточных областях ожидаются заморозки до -3. Ночью в восточных, а также Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки будут колебаться от 0 до -3.

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