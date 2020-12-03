В Киеве на выходных ограничат движение по Северному мосту

Фото: Северный мост (РБК-Украина)

В Киеве ограничат движение автомобильного транспорта по Северному мосту. Ограничение будет действовать с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На Северном мосту проведут ремонтные работы в направлении Троещины.

"Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы выполнят на выходных. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве ограничили движение по мосту Метро до 13 декабря. Там проводятся противоаварийные работы.

Кроме того, в Киеве ограничили движение автомобильного транспорта на эстакаде Южного моста. Ограничение будет действовать 23:00 27 ноября до 6:00 2 декабря.

Добавим, что Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода станции "Вокзальная" и реконструкции существующей станции.