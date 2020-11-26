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В Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста

Киев, Четверг 26 ноября 2020 15:04
В Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста
Фото: Южный мост (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве ограничат движение автомобильного транспорта на эстакаде Южного моста. Ограничение будет действовать 23:00 27 ноября до 6:00 2 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На эстакаде моста продолжают постепенные противоаварийные работы на деформационных швах.

Ремонтные работы будут выполняться в направлении правого берега.

При этом отмечается, что ремонтные работы будут выполняться без полного перекрытия движения, оно будет ограничено частично.

"Основные работы планируются выполнить на выходных", - говорится в сообщении.

В Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста

Напомним, Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода станции "Вокзальная" и реконструкции существующей станции.

Отметим, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали более 15 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев выявили в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.

Кроме того, по состоянию на 25 ноября, в Киеве на карантин закрыты пять школ и семь заведений дошкольного образования.

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Новости Украины Общество ограничение движенияЮжный мост

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