У Києві на вихідних обмежать рух по Північному мосту

Фото: Північний міст (РБК-Україна)

У Києві обмежать рух автомобільного транспорту по Південному мосту. Обмеження діятиме з 21:00 4 грудня до 12:00 7 грудня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На Північному мосту проведуть ремонтні роботи в напрямку Троєщини.

"Щоб менше впливати на трафік, основні роботи виконають на вихідних. Під час робіт рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві обмежили рух по мосту Метро до 13 грудня. Там проводяться протиаварійні роботи.

Крім того, у Києві обмежили рух автомобільного транспорту на естакади Південного мосту. Обмеження діятиме 23:00 27 листопада до 6:00 2 грудня.

Додамо, що Київський метрополітен оголосив тендер на проектування другого виходу станції "Вокзальна" та реконструкції чинної станції.