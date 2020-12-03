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В Киеве ограничили движение по мосту Метро

Киев, Четверг 03 декабря 2020 12:31
В Киеве ограничили движение по мосту Метро
Фото: мост Метро (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве ограничили движение автотранспорта по мосту Метро через Русановский пролив. Ограничение будет действовать до 13 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На мосту Метро начались противоаварийные работы.

Ежедневно дорожники будут работать с 8:00 до 14:00 в направлении левого берега. А с 14:00 до 17:00 - в направлении правого берега.

В Киеве ограничили движение по мосту Метро

Напомним, Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода станции "Вокзальная" и реконструкции существующей станции.

Кроме того, ранее на улице Выговского в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек, среди них - дети.

Добавим, что в Киеве ограничили движение автомобильного транспорта на эстакаде Южного моста. Ограничение будет действовать 23:00 27 ноября до 6:00 2 декабря.

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