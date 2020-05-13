В Киеве второй день подряд фиксируют уменьшение динамики COVID-19

В Киеве второй день подряд фиксируют сокращение числа новых случаев COVID-19, за сутки заразились 30 человек, хотя вчера сообщалось о 59. Об этом сообщил на брифинге мэр города Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем, он сообщил, что за минувшие сутки умерли еще двое человек. А также 31 человек выздоровел от коронавируса.

Всего в столице 1960 зараженных коронавирусом.

Однако, не смотря на уменьшение числа новых случае в городе, Киев остается городом, который входит в список самых зараженных в Украине.

Отметим, в Киеве, Черновицкой, Винницкой и Харьковской областях за минувшие сутки зафиксировали больше всего новых случаев коронавируса.

РБК-Украина писало, что за прошедшие сутки в Украине заразились 402 человека. Общее количество инфицированных достигло 16 425 человек. По сравнению с предыдущим днем количество новых случаев возросло почти на 30.

Ранее сообщалось, что у Минздрава есть контрольные даты по смягчению карантина: это 22 мая, соответственно затем 1 июня, 11-ое и так далее.

Напомним, глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль уточнил, когда может заработать метро и междугородний транспорт на фоне ослабления карантина.