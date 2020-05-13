В Киеве и трех областях зафиксировали больше всего новых случаев COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Харьковской области

В Киеве, Черновицкой, Винницкой и Харьковской областях за минувшие сутки зафиксировали больше всего новых случаев коронавируса. Такие данные приводит карта СНБО по распространению коронавируса в Украине и мире.

В частности, за сутки возросло количество инфицированных:

в Харьковской области на 49 человек,

в Черновицкой области на 48 человек,

в Винницкой области на 48 человек,

в Киеве на 30 человек.

Кроме того, такие же данные привел глава Минздрава Максим Степанов на ежедневном брифинге.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области - 49, Черновицкой области - 48, Винницкой области - 48, в Киеве - 30 случаев", - заявил он.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 12 мая, зарегистрировали еще 14 летальных случаев среди пациентов с инфекцией.

Отметим, за прошедшие сутки коронавирусом в Украине заразились 402 человека. Общее количество инфицированных достигло 16 425 человек. По сравнению с предыдущим днем количество новых случаев возросло почти на 30.

Добавим, в Украине стартовал первый этап карантинных послаблений.