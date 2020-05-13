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В Киеве и трех областях зафиксировали больше всего новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 09:27
В Киеве и трех областях зафиксировали больше всего новых случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Харьковской области

В Киеве, Черновицкой, Винницкой и Харьковской областях за минувшие сутки зафиксировали больше всего новых случаев коронавируса. Такие данные приводит карта СНБО по распространению коронавируса в Украине и мире.

В частности, за сутки возросло количество инфицированных:

  • в Харьковской области на 49 человек,
  • в Черновицкой области на 48 человек,
  • в Винницкой области на 48 человек,
  • в Киеве на 30 человек.

Кроме того, такие же данные привел глава Минздрава Максим Степанов на ежедневном брифинге.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области - 49, Черновицкой области - 48, Винницкой области - 48, в Киеве - 30 случаев", - заявил он.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 12 мая, зарегистрировали еще 14 летальных случаев среди пациентов с инфекцией.

Отметим, за прошедшие сутки коронавирусом в Украине заразились 402 человека. Общее количество инфицированных достигло 16 425 человек. По сравнению с предыдущим днем количество новых случаев возросло почти на 30.

Добавим, в Украине стартовал первый этап карантинных послаблений.

Теги Новости Украины КоронавирусСНБОМинистерство здравоохранения Украины
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