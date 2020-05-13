У Києві другий день поспіль фіксують зменшення динаміки COVID-19

У Києві другий день поспіль фіксують скорочення кількості нових випадків COVID-19, за добу заразилися 30 осіб, хоча вчора повідомлялося про 59. Про це повідомив на брифінгу мер міста Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим, він повідомив, що за минулу добу померли ще двоє людей. А також 31 людина одужала від коронавірусу.

Всього в столиці 1960 заражених коронавірусом.

Проте, не дивлячись на зменшення кількості нових випадку в місті, Київ залишається містом, який входить в список найбільш заражених в Україні.

Відзначимо, в Києві, Чернівецькій, Вінницькій та Харківській областях за минулу добу зафіксували найбільше нових випадків коронавірусу.

РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні заразилися 402 людини. Загальна кількість інфікованих досягла 16 425 осіб. У порівнянні з попереднім днем кількість нових випадків зросла майже на 30.

Раніше повідомлялося, що у МОЗ є контрольні дати по пом'якшенню карантину: це 22 травня, відповідно потім 1 червня, 11-е і так далі.

Нагадаємо, голова Кабінету міністрів України Денис Шмигаль уточнив, коли може заробити метро і міжміський транспорт на тлі послаблення карантину.