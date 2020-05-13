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В Минздраве назвали даты смягчения карантина, следующие этапы - 22 мая и 1 июня

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 09:46
В Минздраве назвали даты смягчения карантина, следующие этапы - 22 мая и 1 июня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На заседании правительства будет утверждено постановление относительно алгоритма Минздрава о снятии карантинных ограничений

У Минздрава есть контрольные даты по смягчению карантина: это 22 мая, соответственно затем 1 июня, 11-ое и так далее. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава Минздрава отметил, что у министерства есть четкий алгоритм по снятию ограничений, то есть показатели, которые будут влиять на смягчение карантина.

"Также у нас по этим показателям есть прогнозируемые даты, когда мы считаем, что можем достичь этих показателей. У нас есть контрольные даты, которые мы разработали для себя: это там 22 мая, потом 1 июня, 11-ое и так далее" , - заявил Степанов.

По его словам, на ближайшем заседании Кабинета министров будет принято постановление относительно алгоритма Минздрава о снятии карантина. Также открытие детских садов планируют представить на этой неделе.

"Я думаю, что уже на этой неделе сегодня-завтра мы презентуем все это. Мы считаем, что мы будем обращаться к правительству, чтобы было утверждено это соответствующим постановлением", - заявил Степанов.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 402 человека, а общее количество инфицированных достигло 16 425 человек. Таким образом число зараженных растет после двухдневного спада.

Отметим, что власти неоднократно заявляли, что смягчение карантина возможно только при условии снижения числа зараженных коронавирусной инфекцей.

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныкарантинКоронавирус
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