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Шмыгаль уточнил, когда может заработать метро и междугородний транспорт

Новости » Политика     13.05.2020 - 10:56
Шмыгаль уточнил, когда может заработать метро и междугородний транспорт
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава Кабмина отметил, что запуск метро сейчас может привести к вспышке коронавируса

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль уточнил, когда может заработать метро и междугородний транспорт на фоне ослабления карантина. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, возобновление работы этих видов транспорта может произойти лишь с третьего этапа ослабления карантина.

"Важным остается вопрос по поводу пригородных и междугородных перевозок. К сожалению, метро и междугородние перевозки способствуют чрезвычайно быстрому и широкому распространению болезни и этой эпидемии в целом. Делают невозможной локализацию средствами адаптивного карантина. Поэтому не на втором, а лишь с третьего этапа мы сможем позволить себе вводить восстановление работы пригородного транспорта, междугородного транспорта, далее - метро... Введение сейчас приведет к вспышке", - сказал глава правительства.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.

Как писало РБК-Украина, Шмигаль заявлял, что метро в Украине точно не откроют до 22 мая.

Кроме того, главный санврач прогнозировал, что масочный режим в Украине может завершиться до конца этого лета, если будет наблюдаться снижение новых случаев инфицирования коронавирусом.

Теги Новости Украины метротранспорткарантинДенис Шмыгаль
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