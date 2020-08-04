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В Киеве возобновили движение на улице Братиславской после аварии

Киев, Вторник 04 августа 2020 13:02
В Киеве возобновили движение на улице Братиславской после аварии
Фото: место происшествия (espreso.tv)
Автор: Анастасия Рокитна

На этой улице сегодня произошло ДТП

В Киеве возобновили движение на улице Братиславской. Ее перекрывали из-за аварии, экскаватор въехал в опору освещения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Движение транспорта было перекрыто в направлении улицы Гната Хоткевича.

Напомним, ранее произошла поломка оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, которая расположена на улице Промышленной.

РБК-Украина писало, что в столичном микрорайоне "Березняки" во время гидравлических испытаний прорвало трубопровод.

Кроме того, в Киеве на мосту Патона произошел прорыв теплотрассы.

Кроме этого в начале июля в Киеве на Подоле прорвало трубопровод с горячей водой.

В январе в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. прорвало теплосеть, из-за чего произошел подмыв асфальта.

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