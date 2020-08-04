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У Києві відновили рух на вулиці Братиславській після аварії

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 13:02
У Києві відновили рух на вулиці Братиславській після аварії
Фото: місце події (espreso.tv)
Автор: Анастасия Рокитна

На цій вулиці сьогодні сталась ДТП

У Києві відновили рух вулицею Братиславською. Її перекривали через аварію, екскаватор в’їхав в опору освітлення.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Рух транспорту було перекрито у напрямку вулиці Гната Хоткевича.

Нагадаємо, раніше сталася поломка обладнання на Київській теплоелектроцентралі № 5, яка розташована на вулиці Промисловій.

Також РБК-Україна писало, що у столичному мікрорайоні "Березняки" під час гідравлічних випробувань прорвав трубопровід.

Крім того, в Києві на мосту Патона стався прорив теплотраси.

Крім цього на початку липня у Києві на Подолі прорвало трубопровід з гарячою водою.

У січні в Києві стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. прорвало тепломережу, через що сталося підмивання асфальту.

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