В Киеве возле ж/д вокзала в результате ДТП перевернулось авто

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из-за ДТП образовалась пробка вблизи с Центральным железнодорожным вокзалом

В Киеве вблизи с Центральным железнодорожным вокзалом столкнулись автомобили, в результате чего один из автомобилей перевернулся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Сообщается, что из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) образовалась пробка. Информации о пострадавших нет.

Поблизу із Центральним залізничним вокзалом зіштовхнулися автівки таким чином, що одна опинилася на боці. Через #ДТП спостерігається затор, краще об’їхати. Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 31 жовтня 2019 р.

Напомним, в Киеве утром 31 октября произошло смертельное ДТП на Столичном шоссе. Во время перестроения автомобиля Daewoo Lanos в левый ряд, чтобы повернуть налево, в него на бешеной скорости въехал автомобиль Hyundai. В результате столкновения пострадавших зажало в салоне автомобиля, их разблокировали спасатели.

Два человека получили серьезные травмы и были госпитализированы, еще один человек погиб на месте происшествия. Из-за аварии движение на Столичном шоссе затруднено.

Также РБК-Украина сообщало, что 30 октября в Киевской области на автодороге Киев-Ковель-Ягодин водитель автомобиля Nisan не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. В результате ДТП один человек погиб и двое травмировались.