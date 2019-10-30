ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киевской области произошло ДТП, есть раненые и погибшие

Новости » Общество     30.10.2019 - 20:03
В Киевской области произошло ДТП, есть раненые и погибшие
Фото с места ДТП (dsns.gov.ua)

Авария произошла на трассе "Киев-Ковель-Ягодин"

В среду, 30 октября, в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого один человек погиб и двое травмировались. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, авария произошла на 76 км автодороги "Киев-Ковель-Ягодин" вблизи пгт Пискивка. Прибывшие спасатели установили, что водитель автомобиля "Nisan" не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.

"В результате ДТП одна пассажирка 1969 года рождения от полученных травм погибла на месте происшествия, двое других граждан получили травмы различной степени тяжести и были переданы сотрудникам кареты скорой помощи", - говорится в сообщении.

Детали аварии еще выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Борщаговской втомобиль марки BMW врезался в столб, после чего произошел пожар. На место прибыли сотрудники ГСЧС для ликвидации пожара.

Также РБК-Украина писало, что в Волынской области на трассе "Ковель-Жовква" произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли 3 человека.

Кроме этого, в Киевской области 14-летний водитель погиб в ДТП, а трое его друзей, которые находились в салоне, получили ранения. Несовершеннолетний парень взял автомобиль у своих родителей.

В Волынской области произошло ДТП с грузовиком, есть жертвы В Киеве на Борщаговской автомобиль въехал в столб и загорелся
Новости Украины ДТПКиевская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь