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В Киеве произошло ДТП на Столичном шоссе, есть жертвы

Новости » Происшествия     31.10.2019 - 10:02
В Киеве произошло ДТП на Столичном шоссе, есть жертвы
Фото: ДТП на Столичном шоссе (Facebook / KyivOperativ)

В результате аварии один человек погиб

В Киеве утром 31 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на Столичном шоссе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщается, во время перестроения автомобиля Daewoo Lanos в левый ряд, чтобы повернуть налево, в него на бешеной скорости въехал автомобиль Hyundai. В результате столкновения пострадавших зажало в салоне автомобиля, их разблокировали спасатели.

Отмечается, что в результате столкновения автомобилей два человека получили серьезные травмы и были госпитализированы, еще один человек погиб на месте происшествия. Из-за аварии движение на Столичном шоссе затруднено.

В Киеве произошло ДТП на Столичном шоссе, есть жертвы

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области произошло смертельное ДТП на автодороге Киев-Ковель-Ягодин. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nisan не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. В результате ДТП один человек погиб и двое травмировались.

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