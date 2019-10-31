ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві біля залізничного вокзалу в результаті ДТП перекинулося авто

Новини » Надзвичайні події     31.10.2019 - 13:30
У Києві біля залізничного вокзалу в результаті ДТП перекинулося авто
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Через ДТП утворилася пробка поблизу з Центральним залізничним вокзалом

У Києві поблизу з Центральним залізничним вокзалом зіткнулися автомобілі, в результаті чого один з автомобілів перекинувся. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Повідомляється, що через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) утворилася пробка. Інформації про постраждалих немає.

Поблизу із Центральним залізничним вокзалом автівки зіштовхнулися таким чином, що одна опинилася на боці. Через #ДТП спостерігається затор, краще об'єднання їхати.

Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 31 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, в Києві вранці 31 жовтня сталося смертельне ДТП на Столичному шосе. Під час перестроювання автомобіля Daewoo Lanos в лівий ряд, щоб повернути ліворуч, у нього на шаленій швидкості в'їхав автомобіль Hyundai. В результаті зіткнення постраждалих затисло в салоні автомобіля, їх рятувальники розблокували.

Дві людини отримали серйозні травми і були госпіталізовані, ще один чоловік загинув на місці пригоди. Через аварію рух на Столичному шосе утруднено.

Також РБК-Україна повідомляло, що 30 жовтня в Київській області на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин водій автомобіля Nisan не впорався з керуванням і врізався в металевий відбійник. В результаті ДТП одна людина загинула і двоє травмувалися.

Під Харковом автомобіль зіткнувся з автобусом, є жертва У Києві сталося ДТП на Столичному шосе, є жертви
Новини України КиївДТПвокзал
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся