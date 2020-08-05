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В Киеве возле станции "Лукьяновская" не нашли взрывчатку

Киев, Среда 05 августа 2020 13:07
В Киеве возле станции "Лукьяновская" не нашли взрывчатку
Фото: подозрительный предмет возле метро "Лукьяновская" (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Решается вопрос об открытии уголовного дела

Правоохранители не выявили взрывоопасных предметов возле входа в станцию метро "Лукьяновская" в Киеве. Утром в полицию поступила информация о подозрительном предмете возле урны у входа в метро.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Отмечается, что осмотр места провели взрывотехники, а также кинологи со служебными собаками.

"При обследовании места происшествия правоохранители никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружили. Данное сообщение зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений о преступлениях управления полиции в метрополитене. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в полиции.

Правоохранители напомнили, что сейчас полиция работает в усиленном режиме.

Отметим, в прошлом месяце в стране произошел ряд происшествий. В Луцке мужчина взял в заложники пассажиров автобуса. Также в Полтаве мужчина взял в заложники полицейского. Его ликвидировали спустя неделю поисков.

Напомним, днями в центре Киева гражданин Узбекистана захватил отделение банка, угрожая взорвать бомбу, его успешно задержали сотрудники СБУ, никто не пострадал.

В связи с последними событиями в стране мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранителям усилить меры безопасности в столицы.

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