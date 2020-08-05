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В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" нашли подозрительный предмет

Киев, Среда 05 августа 2020 09:01
В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" нашли подозрительный предмет
Фото: метро в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

На место вызвана полиция

В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" нашли подозрительный предмет, на место вызвана полиция. Задерживается движение троллейбусов №28.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

На место вызвали также сотрудников Министерства внутренних дел.

Отметим, что киевский метрополитен не сообщает о нарушениях в работе метро. Также на сайте полиции нет информации о возможном заминировании.

Напомним, в центре Киева неизвестный мужчина пытался захватить отделение "Универсал Банка", угрожая взорвать бомбу, которая находится у него в портфеле.

Впоследствии его задержали. Детали захвата заложников в Киеве - в материале РБК-Украина.

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко обращался к правоохранителям с просьбой усилить меры безопасности в городе.

РБК-Украина писало, что в прошлом месяце в стране произошел ряд похожих происшествий. В Луцке мужчина взял в заложники пассажиров автобуса. Также в Полтаве мужчина взял в заложники полицейского, а затем его больше недели искали в Решетиловском лесу.

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