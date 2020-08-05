У Києві біля станції "Лук'янівська" не знайшли вибухівку

Фото: підозрілий предмет біля метро "Лук'янівська" (kyiv.npu.gov.ua)

Вирішується питання про відкриття кримінальної справи

Правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів біля входу в станцію метро "Лук'янівська" у Києві. Вранці в поліцію надійшла інформація про підозрілий предмет біля урни біля входу в метро.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

Відзначається, що огляд місця провели вибухотехніки, а також кінологи зі службовими собаками.

"При обстеженні місця події правоохоронці ніяких вибухонебезпечних речовин і предметів не виявили. Дане повідомлення зареєстровано в журналі заяв та повідомлень про злочини управління поліції в метрополітені. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - повідомили в поліції.

Правоохоронці нагадали, що зараз поліція працює в посиленому режимі.

Відзначимо, минулого місяця в країні стався ряд подій. У Луцьку чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса. Також в Полтаві чоловік взяв у заручники поліцейського. Його ліквідували через тиждень пошуків.

Нагадаємо, днями в центрі Києва громадянин Узбекистану захопив відділення банку, погрожуючи підірвати бомбу, його успішно затримали співробітники СБУ, ніхто не постраждав.

У зв'язку з останніми подіями в країні мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронців посилити заходи безпеки в столиці.