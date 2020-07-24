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Взрывы, минирования и пожары: Кличко просит усилить меры безопасности в Киеве

Киев, Пятница 24 июля 2020 12:21
Взрывы, минирования и пожары: Кличко просит усилить меры безопасности в Киеве
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кличко обратился к Службе безопасности Украины и Нацполиции

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранителям с просьбой усилить меры безопасности в городе. В частности, он просит усиление патрулирования в Киеве.

Об этом он заявил на онлайн-брифинге.

Он обратился к Службе безопасности Украины и Нацполиции. В частности, он просит более эффективное упреждение возможных угроз, задержание и привлечение к ответственности преступников.

"Мы видим, что происходит в последние дни и в стране, и в столице. У нас каждый день сообщения о десятках минирований, жгут дома и авто", - сказал он.

По его словам, "ситуацию, которая сейчас происходит в стране и городе" пытаются дестабилизировать.

Напомним, в селе Артемовка, что под Киевом, неизвестный расстрелял бизнесмена Игоря Плекана в его автомобиле.

Также сегодня на улице Закревского, что на левом берегу Киева, горела квартира, где погибла женщина.

Отметим, в Полтаве продолжается спеоперация по поиску захватчика, который держал в заложниках полицейского и сначало направлялся в сторону Киева.

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