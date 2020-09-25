ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве вновь горела многоэтажка на левом берегу

Автор: РБК-Украина

В Деснянском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. Пожарным удалось уже ликвидировать возгорание.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Закревского, 41а поступило в 8:23. Горела кваритира на 12-м этаже 16-этажного дома. Менее чем за час удалось ликвидировать пожар. Сообщений о жертвах нет.

В тушении были задействованы семь единиц техники и 26 сотрудников ГСЧС.

Самые читаемые новости

С 13-го этажа медикам поступила потерпевшая с отравлением чадным газом.

Ранее сегодня стало известно о ликвидации пожара в жилом доме в Харькове. В ходе тушения были обнаружены два тела.

Недавно в Киеве произошел еще один пожар в многоэтажном доме на улице Закревского на Троещине. В результате пожара один человек погиб и еще один пострадал.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области произошел пожар на базе отдыха, в результате которого погиб один человек.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевпожар